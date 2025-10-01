NHKは、10月1日から始まった新しいインターネットサービス「NHK ONE」のアカウント登録について、Gmailなどを利用して登録手続きを行っても認証コードが届かない不具合が起きているとWebサイト上でアナウンス。同日午前10時現在も「原因を調査中」としている。NHK ONEのサービス概要ページNHK ONEのアカウント登録手続きを行ったユーザーから、認証コードが届かないといった書き込みが多数寄せられていることもあってか、X(Twitter