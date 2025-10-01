「この夏は櫻井翔さん（43）、相葉雅紀さん（42）、松本潤さん（42）が連続ドラマで主演を務めていましたが、その撮影も終了。そろそろの再始動が本格化します」こう語るのはテレビ局関係者。が再始動と来春での活動終了を発表してはや5カ月。気になるのは大野智（44）の動向だが……。「ファンクラブ向けの動画では、大野さんの近影を見ることができますが、最近の大野さんは日焼けした姿が話題になっていますね。どうやら最