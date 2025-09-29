従来のA330MRTTと比べ航続距離と燃料積載量がアップ航空大手のエアバスは2025年9月25日、タイ空軍から多目的空中給油・輸送機「A330MRTT＋（プラス）」を受注したと発表しました。【写真】これが新型「A330MRTT＋」ですA330MRTT＋は、A330neoをベースにしており、従来型のA330MRTTの進化系と位置付けられています。給油システムはにプローブ・アンド・ドローグ方式とフライング・ブーム式の両方を備え、前者は主翼端下部の給油