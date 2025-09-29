従来のA330MRTTと比べ航続距離と燃料積載量がアップ

航空大手のエアバスは2025年9月25日、タイ空軍から多目的空中給油・輸送機「A330MRTT＋（プラス）」を受注したと発表しました。

【写真】これが新型「A330MRTT＋」です

A330MRTT＋は、A330neoをベースにしており、従来型のA330MRTTの進化系と位置付けられています。給油システムはにプローブ・アンド・ドローグ方式とフライング・ブーム式の両方を備え、前者は主翼端下部の給油ポッドに、後者は垂直尾翼下部にそれぞれ装備します。また、胴体内には医療搬送キットや要人輸送用キャビンを備えることもできるようにするそうです。

A330MRTT＋は、2024年にイギリスで開催されたファーンボロー航空ショーで初めて発表されました。エンジンは、ロールス・ロイス社製「トレント7000」を搭載、より最適化された空力特性や翼端形状など、A330-800旅客機に盛り込まれた最新の技術が導入されているのが特徴です。

これらにより、従来のA330MRTTと比べ、燃料消費量と騒音が最大8%削減されるとのこと。一方で、最大離陸重量が233tから242tへ増加することで、航続距離がさらに延伸するほか、燃料積載量のアップにより、運用の柔軟性が向上するとしています。

とはいえ、既存のA330MRTTと機体の95％は共通性が確保されるため、教育訓練や整備に関するプログラムなど共通化が図られます。

従来モデルのA330MRTTは、現在までにオーストラリア、カナダ、フランス、NATOの多国籍MRTTフリート（MMF）、サウジアラビア、シンガポール、韓国、スペイン、アラブ首長国連邦、イギリスの11か国から計85機の受注があります。

タイの採用はこれら11か国に続くもので、受注数は1機。機体は2026年からスペインにあるA330MRTTセンターで改修作業が開始され、2029年に引き渡しの予定です。

ちなみにエアバスは、圧倒的多数の空中給油機を保有するアメリカを除いた場合、A330MRTTの空中給油・輸送機市場におけるシェアは90％以上にまで達すると明言しています。