子どもが大きくなるにつれて、「買って」と言われるものは変わるものでしょう。小さい頃はお菓子やおもちゃだったのが、だんだんと大人と同じものを欲しがるようになり始めたことで子どもの成長を感じた、なんてこともあるかもしれません。今回の投稿者さんは、高校生の娘さんからあるものを買ってほしいと言われたようです。『高校生の娘から、「コスメを買ってほしい」と言われました』娘さんから「コスメを買って」とおねだりさ