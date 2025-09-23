群馬県高崎市の人気ラーメン店「中華そばこましょう」公式アカウントが23日、X（旧ツイッター）を更新。注意喚起を行った。同店は22日、X（旧ツイッター）で元俳優の店主、小松正一さんが61歳で亡くなったことを公表した。最新の投稿では「『お願い』お店の前に、生花、お線香を置くのは絶対にやめてください。火災の恐れ、歩行者の妨げになります。また、近隣の方のご迷惑にもなるので絶対に置かないでください」と注意喚起を行