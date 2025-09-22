現代の一般的なキーボードはほとんどがQWERTY配列です。QWERY配列は文字の並びに規則性がなく、この配列が出始めた当初は反発もありました。その配列の謎と、QWERTY配列に対抗して出てきた別の配列について、デザイナーのマルチン・ヴィチャリ氏が解説しています。The primitive tortureboard - Areslunahttps://aresluna.org/the-primitive-tortureboard/QWERTY配列がなぜこの配列になったのか、実はハッキリと分かっていま