厳しい残暑に、疲れや不調が続いている…。そんなときこそ「薬膳」が味方になってくれます！【買い物リストつき＆食材使い切り】料理家・新谷友里恵さんの栄養満点の旬献立5日分を見る！薬膳といっても、難しく考える必要はありません。スーパーで手に入る身近な食材にも、1つ1つ役割があるんです。今日は国際中医薬膳師・ 齋藤菜々子さんが教えてくれた、手間いらずの薬膳スープをご紹介。なんとなく続く体のモヤモヤを、毎日の食