CHEESE WONDER5周年記念♡瀬戸内レモンが主役の限定チーズケーキが復活

北海道発の生チーズケーキブランド「CHEESE WONDER（チーズワンダー）」が誕生5周年を記念し、人気限定フレーバーを復刻するClassicシリーズをスタート♡第一弾として登場するのは、2024年夏に好評を博した「CHEESE WONDER YELLOW Classic」。瀬戸内レモンの爽やかな酸味と、自社牧場の放牧牛乳や平飼い卵の豊かな旨みが重なり合う、夏だけの特別な味わいに注目です。

5周年記念で人気フレーバーが復活

2021年の誕生以来、累計販売数200万個を突破したCHEESE WONDER。

5周年を迎えた今年は、過去に販売した限定フレーバーの中から再販希望の声が多かった商品をClassicシリーズとして復刻販売します。

今回登場する「CHEESE WONDER YELLOW Classic」は、瀬戸内レモンを贅沢に使用した夏限定フレーバー。

ザクザク食感のプレスドアーモンドクッキーの上にレモンカードを重ね、生チーズスフレとレモン生チーズムースを絞り、レモンカードグラサージュでコーティング。

さらに自家製レモンピールをトッピングし、爽やかな香りと甘酸っぱい味わいを楽しめます。

CHEESE WONDER YELLOW Classic（チーズワンダーイエロークラシック）

価格：6個入 3,980円(税込)

販売期間：2026年7月1日（金）～8月下旬予定

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レモンとチーズが織りなす夏の美味しさ

美味しさの決め手は、太陽の光をたっぷり浴びた瀬戸内レモンの爽快な酸味と、北海道日高町の自社牧場で育った放牧牛乳・平飼い卵から生まれる濃厚なチーズの旨み。

おすすめは「全解凍」で味わうこと。常温で約1時間解凍することで、生チーズムースのなめらかな口どけとクッキーのザクザク食感が絶妙なバランスに。

暑い季節でも重たさを感じさせない、爽やかなご褒美スイーツに仕上がっています♪

定番商品もチェックしたい♡

CHEESE WONDER

価格：6個入 2,980円(税込)

販売：毎週金曜・土曜20時～

放牧牛乳と平飼い卵を使用した生チーズスフレと生チーズムースの2層仕立て。ふわとろ食感とザクザククッキーの組み合わせが魅力です。

WONDER SAND

価格：6個入 3,186円(税込)

販売：毎日10時～

北海道産チーズ入りの2種類のクリームを、香ばしいクッキーでサンドした生食感チーズサンドクッキー。常温保存できるため手土産やギフトにもおすすめです。

この夏だけの復刻スイーツを楽しんで

5周年の感謝を込めて復活した「CHEESE WONDER YELLOW Classic」は、レモンの爽やかさとチーズのコクを一度に楽しめる特別な一品♡

夏だからこそ味わいたい軽やかな美味しさは、自分へのご褒美にも大切な人とのティータイムにもぴったりです。

期間限定販売なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。