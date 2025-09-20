3人組のテクノポップユニット「Perfume」のファンが揺れている。《９月21日（日）に》《Perfumeから大切な大切なメッセージがあります》というお知らせが、18日に公式サイトで発表されたからだ。【もっと読む】西野カナ×Perfumeショットにファンびっくり…ザワつき巻き起こした「のっち不在ショット」を読み解く21日といえば、メジャーデビューしてから20周年の記念日。そのうえ具体的な内容は一切明かされていないということ