【Minerals＆Gems Art Exhibition 鉱物と宝石の事典】 9月12日 発売 価格：2,860円 【拡大画像へ】 西東社は9月12日、イラスト付きの事典「Minerals＆Gems Art Exhibition 鉱物と宝石の事典」を発売した。価格は2,860円 本書は、約60種の鉱物・宝石の基礎知識やエピソードを網羅した事典。イラストは梅田あいな氏が手がけ、鉱物・宝石そのもののイラストだけでなく、そ