ケルヒャージャパンと「阪神タイガース」の記念モデル 限定モデル発売
2025年9月10日 18時0分

ケルヒャージャパンは10日、阪神タイガースとの記念モデルを発売する
創業90周年の阪神と、公式ロゴを正面中央にあしらった特別仕様モデル
2000台限定で、希望小売価格は1万9800円となっている