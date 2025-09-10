ケルヒャー×阪神タイガース 限定カラーの高圧洗浄機「K 2」が登場BCN＋R

ケルヒャージャパンと「阪神タイガース」の記念モデル 限定モデル発売

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ケルヒャージャパンは10日、阪神タイガースとの記念モデルを発売する
  • 創業90周年の阪神と、公式ロゴを正面中央にあしらった特別仕様モデル
  • 2000台限定で、希望小売価格は1万9800円となっている
記事を読む

