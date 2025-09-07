「老後2,000万円問題」が話題になって久しいですが、夫婦で将来のお金についてきちんと話し合えているでしょうか。「貯蓄はパートナーに任せているから大丈夫」という思い込みが、思わぬ落とし穴になることも。日々のやりくりは妻担当、貯蓄は夫担当「あの人の『心配ない』ほど、あてにならない言葉はありませんでした。本当に、ビンタの一発でもかましたい心境です」やり場のない怒りと悔しさを滲ませながら語る、高橋恵子さん（6