◇パ・リーグソフトバンク―オリックス（2025年9月4日みずほペイペイＤ）スターティングメンバーが発表され、ソフトバンクの「4番・指名打者」で嶺井博希捕手（34）が先発する。嶺井の4番はDeNA時代も含めて、プロ12年目で初。嶺井は今年5月の対戦で1試合2本塁打を放つなど、この日のオリックス先発の田嶋大樹との相性がいい。嶺井はここまで57試合の出場で打率・244、4本塁打、19打点。先発マスクをかぶった前日の