今年のプロ野球ドラフト会議は10月23日に開催されると発表された。これからドラフト候補や各球団の動向に関する報道が増える時期となるが、ここで大きなニュースが飛び込んできた。米国のスタンフォード大に在籍しているスラッガーの佐々木麟太郎が、ドラフトの対象選手になることが明らかになったのだ。【西尾典文／野球ライター】【写真特集】松井、清原、桑田…時代を築いた甲子園の怪物たち「並のバッターではありません」