2016年に第8回東宝シンデレラのグランプリを受賞してから、"ポスト長澤まさみ"と期待されて久しい福本莉子（24）だが、どうやら本物の長澤まさみ（38）に近づくのはまだしばらく先になりそうだ。8月22日に公開された主演6作品目になる「隣のステラ」（東宝）の淋し過ぎる観客動員数に、映画関係者がザワついている。【写真】長澤まさみ「ドールハウス」大ヒットで注目の“絶叫顔”…シワ、クマ隠さず38歳“抗わない自然体”の魅