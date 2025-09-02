ナ・リーグMVP予想の論争は白熱シーズン終盤になり、MVP予想も盛り上がりを見せている。ナ・リーグでは投打で活躍を続けるドジャースの大谷翔平投手が最有力とみられているが、ここにきてフィリーズのカイル・シュワーバー外野手が本塁打数でトップを独走し始めたことで、議論は白熱している。それでも米メディアは、大谷が圧倒的な差をつけていることを強調した。米メディア「ジョムボーイ・メディア」のYoutubeチャンネル「J