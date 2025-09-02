ナ・リーグMVP予想の論争は白熱

シーズン終盤になり、MVP予想も盛り上がりを見せている。ナ・リーグでは投打で活躍を続けるドジャースの大谷翔平投手が最有力とみられているが、ここにきてフィリーズのカイル・シュワーバー外野手が本塁打数でトップを独走し始めたことで、議論は白熱している。それでも米メディアは、大谷が圧倒的な差をつけていることを強調した。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」のYoutubeチャンネル「JM Baseball」は30日（日本時間31日）の動画で、MVPについて議論。番組司会のクリス・ローズ氏はMVP争いを「オオタニとシュワーバーに絞られましたか？ もしそうであれば、どれくらいの差がありますか？」と問いかけた。

ツインズなどで活躍したトレバー・プルーフ氏は「オッズは全くもって僅差ではないですよね」と指摘。続けて、MVP予想について「いつだってオオタニじゃないですか！ クリスも分かっていますよね！」と大谷一択であることを強調した。

まだ復活の途上にある投手としての成績は「それほど多く活躍している訳ではない」と言及。ただ、27日（同28日）のレッズ戦では5回9奪三振1失点の力投を見せたことに触れ、「今シーズン最高の先発登板がありました。その活躍を続ければ、彼はMVPを獲得するでしょう。そういうもんです」と述べた。

続けて「シュワーバーが（既に）50本を打っていて、守備もするなら話は別ですが、DH対先発投手兼リーグ最高の打者の1人です。なので、オオタニです」と、圧倒的に大谷有利だとする見解を述べた。ローズ氏も「シュワーバーがショウヘイ・オオタニからMVPを奪う世界線が見えません」と同調した。

さらにローズ氏は「（大谷が）逆転しないといけないのは4本塁打、そして打点です。（打点は）どちらかというと何番を打っているかという指標です。ショウヘイは1年を通して1番を打っているのに対して、（1番）シュワーバーは10回くらいしかないと思います。それ以外（の指標）は、全てショウヘイがリードしているのです」と解説。大谷の45本塁打85打点に対し、シュワーバーは49本塁打119打点という成績を挙げた。

一方で、プルーフ氏は「ショウヘイは17盗塁をマークしていますし、投手でもあります。実際に現在のオッズはシュワーバーは+800（9倍）に対して、オオタニは-800（約1.13倍）です」と、スポーツベッティングでも両者に大きな差があることに言及。大谷はア・リーグ時代から3年連続となるMVPへ、独走態勢にあるとの見解を示した。（Full-Count編集部）