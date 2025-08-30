ロシアのプーチン大統領（ロイター＝共同）【北京共同】ロシアのプーチン大統領は31日からの中国訪問を前に中国国営通信新華社の書面インタビューに応じた。第2次大戦下でソ連軍と中国が連携して日本と対峙したとした上で「ロシアと中国は第2次大戦の歴史を歪曲するたくらみを断固として非難する」と表明。日本を名指しし歴史問題でも中国と共闘する姿勢を示した。プーチン氏は北京で9月3日に開かれる抗日戦争勝利80年の記念行