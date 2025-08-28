「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午前１０時現在で、ＦＲＯＮＴＥＯが「買い予想数上昇」で２位となっている。 ２８日の東京市場で、フロンテオは反発。きょう午前９時ごろ、信金中央金庫に自社開発した不正リスクを予見し未然防止を図るＡＩソリューション「ＫＩＢＩＴＥｙｅ（キビットアイ）」の提供を開始したと発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。