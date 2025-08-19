大分県豊後高田市で18日夜、高田観光盆踊り大会が開かれ、伝統の「草地おどり」が披露されました。 【写真を見る】300年の伝統の舞が夏の夜を彩る「草地おどり」盆踊り大会大分・豊後高田市 豊後高田市の「草地おどり」は300年ほど前から地域に伝わり、夏の風物詩として親しまれています。18日夜は高田観光盆踊り大会に子どもと一般の部、あわせて28チーム、531人が参加し「草地おどり」を披露しました。 祭りの後半