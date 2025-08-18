テニスの４大大会今季最終戦、全米オープンの混合ダブルスが、今年から大幅に変更され、新方式で開催される。シングルスや男女ダブルスなどが開幕する８月２４日の前週、同１９、２０日に、優勝賞金１００万ドル（約１億４７００万円）をかけて争われる。本戦ドロー数は１６。その内の８組が、シングルス世界ランキングをペアで足した合計の少ない順に選ばれ、残り８組は大会推薦枠（ワイルドカード）での出場となる。試合形式