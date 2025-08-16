厳しい暑さの今年の夏、アイスクリームの売れ行きも好調となっている。中国全土にある各景勝地で人気を集めている文化クリエーティブアイスや作り立てが売りの手作りアイスクリームなど、バラエティーに富んだアイスクリームが中国の市場に次々と登場している。ソーシャルコマースプラットフォームの「小紅書」を含むソーシャルメディアを見ると、多くのネットユーザーが購入したユニークなアイスクリームをアップしている。美しく