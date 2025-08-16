８月１６日に行われた札幌競馬で、聞き慣れたフレーズの珍馬名がデビュー６戦で待望の初白星を手にした。札幌４Ｒ・２歳未勝利（芝１５００メートル＝１４頭立て）を勝ったのは、小林美駒騎手とコンビを組んだワタシマツワ（牝３歳、美浦・竹内正洋厩舎、父グレーターロンドン）。Ｘ（旧ツイッター）でトレンドに入るなどＳＮＳでも沸いている。これまでは好位で運んできたワタシマツワだったが、１０番枠から好スタートを切る