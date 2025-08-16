前田大然が今季初ゴールスコットランド1部セルティックの日本代表FW前田大然が今季の初ゴールをヘディングでマークした。セルティックはリーグカップ2回戦でファルカークと対戦し、4-1で快勝を収めた。昨季公式戦で31得点をマークする活躍を見せ、リーグ年間MVPを受賞するなど活躍した前田。すでに開幕している新シーズンのリーグ戦はここまで2試合でゴールがまだなかったが、待望の得点がカップ戦で生まれた。スコアレスで迎