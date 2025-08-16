二刀流の再始動後は、バッテリーを組む機会が増えているスミス（左）。そんな正捕手が見た大谷とは(C)Getty Imagesまさに規格外と言える投打二刀流をマスク越しに眺める名手には、一般的には見えない「凄み」が見えていた。現地時間8月14日、米スポーツ専門局『ESPN Los Angeles』のポッドキャスト番組にドジャースの正捕手ウィル・スミスが出演。バッテリーを組む大谷翔平に対する正直な想いを打ち明けた。【動画】まるで火炎