プラスチックによる環境汚染を防ぐ条約作りの政府間交渉委員会の全体会合＝15日、スイス・ジュネーブ（共同）【ジュネーブ共同】プラスチックによる環境汚染防止に向けた国際条約作りの政府間交渉委員会は15日、スイスで行われた今回交渉での条文案合意を断念した。プラスチックの生産段階からの規制などを巡って溝が埋まらず、2024年内の合意を目指した韓国での前回交渉に続く失敗となった。交渉委は会期を延長し、ルイス・バ