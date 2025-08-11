1年目の後半戦は抑えに抜擢…初セーブもマークした加藤伸一氏南海からプロ人生をスタートさせた加藤伸一氏（KMGホールディングス硬式野球部監督）は2年目の1985年、9勝11敗1セーブと活躍した。鳥取・倉吉北から入団したドラフト1位右腕は1年目に5勝4セーブをマークしており、さらにジャンプアップして注目を集めた。この年は開幕戦にリリーフし、翌日の開幕2戦目には先発して完投勝利と、異例の連投から始まった。「あれもよくわ