中国内陸部・甘粛省天水市の幼稚園で、鉛入りの顔料を混ぜた食事を園児に提供し、２００人以上の園児が中毒で入院する事件が発生した。中国の教育現場ではこれまでも、食の安全に関する問題が相次いでおり、保護者の不満が高まっている。中国政府も対策強化に乗り出した。（甘粛省天水出水翔太朗、写真も）国営新華社通信などによると、この幼稚園では昨年５月以降、食事の見た目を良くして新規入園者を増やすことを目的に、