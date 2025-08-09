第4Qで調子を落とした日本…イラン戦の黒星にホーバスHCは「ターンオーバーが多かった」

8月8日、サウジアラビア・ジッタで「FIBAアジアカップ2025」が開催され、男子日本代表（FIBAランキング21位）がグループ第2戦でイラン代表（同28位）と激突。試合は最後まで1点を争う大接戦となったが、70－78で惜しくも日本が敗れる結果となった。

試合後、チームを率いたトム・ホーバスHC（ヘッドコーチ）は「チームのペースが一番大事だった。ターンオーバーが多かった」と、勝負を分けた要因についてコメント。富永啓生や西田優大のファウルトラブルに起因するチームの連携力低下も、その一つに挙げている。

シューターとしての能力も高い西田について、指揮官は「チャンスがなくてあまり打っていないんですけど、本当に西田のディフェンスは大きい。彼はバウンスバックすると思う」と、攻撃面での復調を期待。また、攻防両面で仕事をこなしたジェイコブス晶にも賞賛の言葉を残した。

第4クォーターはオフェンスの調子を崩したことで、経験豊富な富樫勇樹にゲームコントロールを任せたと振り返ったホーバスHC。チームの波が大きいと現状を語りつつ、「次の試合の準備をしてほしい」と、焦点を10日のゲームに向けている。

「このチームでは（まだ）3、4試合で、まだ綺麗にできていないです。でも、残り5分2点差。勝てたんですよね。『大丈夫だ。大丈夫だ』と言っていたんですが、でもできなかった。残念です」

決勝トーナメントに進出できるかどうかは、10日のグアム代表（同88位）との結果次第。難敵の前に敗れる結果となった日本だが、この敗戦から改善点を見つけ、グループステージ最終戦では快勝を収めてもらいたい。

取材＝小永吉陽子

【動画】難敵イランに惜敗…アジアカップ第2戦のハイライト