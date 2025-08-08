連日熱戦が繰り広げられている夏の甲子園。順調に日程が進めば岡山代表・岡山学芸館の初戦は来週月曜日（11日）です。 今月1日、甲子園のグラウンドに立った岡山学芸館ナイン。わずか20分という限られた練習時間で、土や芝の感触を確かめました。エース・青中も聖地のマウンドに上がり、初戦に向けてさらに気持ちを高めました。 （青中陽希投手）「甲子園という舞台のマウンドに立って素直にとても楽しかった。自分の良さ