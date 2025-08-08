まくらはこのほど、「抱きまくらの日(8月9日)」に合わせ、「まくら白書2025」の内容の一部を公開した。「まくら白書2025」は最新の枕利用実態調査で、同社が約6万人の睡眠データを基に作成したもの。枕難民の割合「自分に合う枕が見つからない」など、まくらに満足していない人は26.8%で、約4人に1人が自らを「枕難民」と自覚していることがわかった。枕の満足度について聞くと、62.3%が「不満」「やや不満」と答えている。枕の満