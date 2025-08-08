東京世界陸上日本代表争いに浮上した大東大・守祐陽photo by Okui Takashi後編：東京2025世界陸上へ活気づく男子100m／守祐陽９月に開催される東京世界陸上選手権の男子100m日本代表争いが活気を帯びてきた。富士北麓ワールドトライアル2025で桐生祥秀（日本生命）が自身８年ぶりとなる9秒台を出した直後のレース、今季好調の守祐陽（大東文化大４年）が東京世界陸上の参加標準記録10秒00をマークし一気に代表争いの主役に躍り出