Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡¢ÃË»Ò100mÂåÉ½Áè¤¤¤ÇµÞÉâ¾å¤Î¼éÍ´ÍÛ¡¡ÂçÅìÂç¥³¡¼¥Á¤¬¸ì¤ë¡Ö¹âÂ®¥Ô¥Ã¥Á¤Î¶¯¤ß¡ÜÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¡á·ë²Ì¡×
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÆüËÜÂåÉ½Áè¤¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿ÂçÅìÂç¡¦¼éÍ´ÍÛ¡¡photo by Okui Takashi
¸åÊÔ¡§Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Ø³èµ¤¤Å¤¯ÃË»Ò100m¡¿¼éÍ´ÍÛ
£¹·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÁª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò100mÆüËÜÂåÉ½Áè¤¤¤¬³èµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
ÉÙ»ÎËÌÏ¼¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë2025¤Ç¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬¼«¿È£¸Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë9ÉÃÂæ¤ò½Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¡¢º£µ¨¹¥Ä´¤Î¼éÍ´ÍÛ¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç£´Ç¯¡Ë¤¬ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿10ÉÃ00¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·°ìµ¤¤ËÂåÉ½Áè¤¤¤Î¼çÌò¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
À¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼é¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¹¥Áö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿É¬Á³¤Î·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Á°ÊÔ¡Ó¡Ó¡Ó¶ÍÀ¸¾Í½¨¤Ï¡Ö¸üÄì¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×¤ËËÜ³ÊÂÐ±þ¤·¤Æ8Ç¯¤Ö¤ê100ⅿ9ÉÃÂæ¡Ú¡Ö½Ð¤»¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Û
¡¡£¸·î£³Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÉÙ»ÎËÌÏ¼¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë2025¡¢ÃË»Ò100£íÍ½ÁªÂè£²ÁÈ¤Ç¶ÍÀ¸¾Í½¨¤¬£¹ÉÃ99¤ò½Ð¤·¤Æ´ÑµÒÀÊ¤¬Ê¨¤¤¤¿¤¢¤È¤ÎÂè£³ÁÈ¤Î¥ì¡¼¥¹¡£¼éÍ´ÍÛ¡Ê¤â¤ê¡¦¤æ¤¦¤Ò¡Ë¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°¤ÎÁÈ¤Ç£¹ÉÃ99¤¬½Ð¤Æ¡¢²ñ¾ìÅª¤Ë¤âµÏ¿¤¬½Ð¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ê¤é¡Ê»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤Ï¡Ë½Ð¤»¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«¿È¤ÎÁö¤ê¤ÎÆÃÄ§¤ò¡Ö¹âÂ®¥Ô¥Ã¥Á¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¼é¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¹ï¤ß¤¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤¹¤ëÇ¼ÆÀ¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ²ÃÂ®¤Ç¤¡¢ÎÙ¤Î¥ì¡¼¥ó¤Ë¤¤¤¿Èõ¸ýÎ¦¿Í¤µ¤ó¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¤Ë¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÊÂ¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤»¤ë¤È»×¤¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Â¤òÁ°¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤¹¤®¤Æ°ìÊâ¤À¤±Æ§¤ß³°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«Â¤¬¿á¤ÃÈô¤Ó¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÎ´´¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤¤ì¤¤¤ËÁö¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Â®Êó¤Ï¡Ö10ÉÃ01¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¡¢10ÉÃ00¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤º¤Ã¤Èµ§¤ê¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Î½à·è¾¡¤â1Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤«¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂ®Êó¤ÇÂ®¤¤¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£¡Úº´Æ£¥³¡¼¥Á¤¬¸«½Ð¤·¤¿100m¤Ø¤ÎÅ¬À¡Û
¡¡¼é¤¬°ìÌö¡¢¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯£µ·î¤Î´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì2Éô¤Î·è¾¡¤Ç¡¢ÄÉ¤¤É÷3.9£í¤Î»²¹ÍµÏ¿¤Ê¤¬¤é£¹ÉÃ97¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤À¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆ±£±Éô·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î胗ÅÄÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç£´Ç¯¡Ë¤¬ÄÉ¤¤É÷4.5£í¤Ç£¹ÉÃ95¤ò½Ð¤·¡¢¤È¤â¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢£¹ÉÃ97¤¬¥¢¥À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÊÑ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â°ìÅÙ¡¢£¶·î¤ÎÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤ÇÄ´»Ò¤¬Íî¤Á¤Æ10ÉÃ50¤â¤«¤«¤ê¡Ê£·°Ì¡Ë¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿°ì¤«¤é¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ£··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤«¤é¤Ï¾å¤êÄ´»Ò¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¡£º£²ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê10ÉÃ00¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¡ÊÂÎ¤¬¡ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Î£¹ÉÃ97¤òÁö¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼é¤ò»ØÆ³¤¹¤ëº´Æ£¿¿ÂÀÏº¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤ÎÁ°¤ËÎý½¬¤Ï¤«¤Ê¤êÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤â¡Ê»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ë¡ØÄ´À°¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤Î»þ¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï200m£²ËÜ¡¢¤½¤Î´Ö£³Ê¬¤Û¤É¤ÎµÙ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤È¤â¤Ë20ÉÃÂæ¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¡Ê»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ë¤¢¤È¤ËÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤¿»þ¡¢¡Ø¡ÊÁö¤ê¹þ¤ß¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ç¡ËÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤ÏÄ´»Ò¤¬²¼¤¬¤ë¤±¤É¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤âÎý½¬¤ÇÂÎ¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â10ÉÃ£²¤Ç¤ÏÁö¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤êÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢£±°Ì¤¬10ÉÃ31¤À¤«¤é¡Ø¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»ÔÎ©Á¥¶¶¹â»þÂå¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï£³Ç¯»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ100£í¤Ï£¸°Ì¡¢200m¤Ï½à·è¾¡ÇÔÂà¤À¤Ã¤¿¼é¡£Âç³Ø£±Ç¯¤Ç¤Ï´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Î£²Éô200m¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Æ£¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö200£íÀìÌç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÊÅ¬À¤Ï¡Ë100£í¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö200£í¤ÏÃÏÌÌ¤«¤éÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁö¤ëÁª¼ê¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¤½¤Î¶õ´Ö¤òÄÙ¤·¤ÆºÙ¤«¤¯¹ï¤á¤ëÁª¼ê¤Ï100£í¤â¤Ç¤¤ë¡×¤Èº´Æ£¥³¡¼¥Á¡£
¡Ö¹âÂ®¥Ô¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦¼é¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶õÃæ¤Ç¶´¤ß¹þ¤ó¤ÇÂ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿Â¤òµÕ¤ÎÂ¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÏ¢Â³±¿Æ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡ÊÃÏÌÌ¤ò¡ËÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¶õÃæ¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤à¤·¤í¡ØÆ§¤ß¹þ¤à¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡ÚÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤¬Ç½ÎÏ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤·ë²Ì¤ËÈ¿±Ç¡Û
¡¡¼é¤Ï¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÍ×°ø¤ò¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤¿¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£ÂÎ½Å¤Ï£·¡Á£¸kgÁý²Ã¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖµîÇ¯¤À¤È£³¥«·î¤Ë£±²ó¤°¤é¤¤¤Ï¤É¤³¤«¤¬ÄË¤¤¤È¤«¥±¥¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÎý½¬ÎÌ¤â¾¯¤·Ä´À°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢µîÇ¯¤Û¤É¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤ÏÄ¹¤¤µ÷Î¥¤â¥Ð¥ó¥Ð¥óÁö¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯Îý½¬¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´Æ£¥³¡¼¥Á¤Ï¼é¤ÎÈôÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±µéÀ¸¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤â¤½¤Î°ì°ø¤Ëµó¤²¤ë¡£
¡ÖÆ±³ØÇ¯¤Ë胗ÅÄ¤¯¤ó¤ä¡¢º£Ç¯£µ·î¤ÎÀ¤³¦¥ê¥ì¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿°æ¾åÄ¾µª¤¯¤ó¡ÊÁáÂç¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Èà¤é¤Õ¤¿¤ê¤ÏÃæ³Ø¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ¹â¹»¤Ç¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÂÎ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹¶ÊÀþ¤Ï¤À¤Ö¤óÈà¤é¤è¤ê£²¡Á£³Ç¯¤°¤é¤¤ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¡¢À®Ä¹¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂÎ¤¬¤ä¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦ºòÇ¯¤Ï¡¢100£í¤Ç°ÂÄê¤·¤¿·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡££´·î¤Î¿¥ÅÄµÇ°¤ò10ÉÃ26¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤â1Éô¤ÇÁáÂç¤Î°æ¾å¤òÍÞ¤¨¤ÆÍ¥¾¡¡££¶·î¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸¸Ä¿ÍÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÍ½Áª¤Ç10ÉÃ13¤Î¼«¸Ê¿·¤ò½Ð¤·¡¢·è¾¡¤Ï10ÉÃ19¤Ç胗ÅÄ¤Ë¼¡¤°£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º´Æ£¥³¡¼¥Á¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖµîÇ¯¤Î´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Ï10ÉÃ37¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤·¤¿¤±¤É10ÉÃ£²Âæ¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ø¤â¤¦¤É¤³¤Ç¤â10ÉÃ15¤°¤é¤¤¤ÇÁö¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÄÉ¤¤É÷»²¹Í¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ê¤é10ÉÃ05¤¯¤é¤¤¤Ç¤âÁö¤ì¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Þ¤ÀÂÎ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¤µÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¼¡¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡¢Âç²ñ¤Î¥é¥¦¥ó¥É´Ö¤Ç¤â¥Ø¥¿¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤Ç¤âº£Ç¯¤ÏÂÎ¤Î´ðÁÃ¤ÎÄì¾å¤²¤¬¥Ü¥ó¤È¤Ç¤¤Æ¡¢ÂÎ¤Ä¤¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢´Ä¶¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø10ÉÃ05¤ÇÁö¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡Ø£¹ÉÃÂæ¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¼éËÜ¿Í¤â¡ÖËÍ¤ÏÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÌÜÉ¸¤â¡Ö·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ£µ°Ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£º´Æ£¥³¡¼¥Á¤¬¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¤ËÆþ¤ì¤ë¾ò·ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¡Úº£Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢½à·è¾¡¤¬¿´ÍýÅªÉúÀþ¤Ë¡Û
¡Ö¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î½à·è¾¡3ÁÈ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áö¤ê¤Î´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï10ÉÃ£°¤¯¤é¤¤¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï£·ÈÖ¤ËÄÀ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÂÎ¤ÎÁàºî¤Ë¤Þ¤ÀÇÈ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢ÇÈ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤ÏÇúÈ¯ÎÏ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¥¸¥ê¥¸¥ê¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¬½Ð¤¿¤é¤¹¤´¤¯°¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤»þ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êº´Æ£¥³¡¼¥Á¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹â¹»£²Ç¯À¸¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·¡ÊÀ±ÎÇ¹â¡Ë¤Î10ÉÃ00¤ÏÂç¤¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥Ë¥¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤½¤ÎµÏ¿¤ÏÌÜÉ¸¤È¸À¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ä¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÛÈ¤â¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖÆÃ¤ËÀ¶¿å¤¯¤ó¤Î10ÉÃ00¤Î¤³¤È¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¶¿å¤¯¤ó¤ÈÄ¾ÀÜÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î½à·è¾¡¤ÇÁö¤ê¡¢¡Ø¤³¤Î»Ò¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¾¡¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ÍÀ¸¤¯¤ó¤Ë¤âÀèÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Øµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤¤¤±¤ì¤Ð¶ÍÀ¸¤µ¤ó¤Ë¤â¾¡¤Æ¤ë¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬ËÜ¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÀ¶¿å¤¯¤ó¤¬10ÉÃ00¡¢¶ÍÀ¸¤¯¤ó¤¬£¹ÉÃ99¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ê¤é²¶¤¬Áö¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÁö¤ëÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î½à·è¾¡¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡£´¡ß100£í¥ê¥ì¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö£²Áö¤È£´Áö¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÄ¾Àþ¤ÏÆÀ°Õ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¶¯¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼é¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢º´Æ£¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÌÔÎõ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢200£í¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤éÄ¾Àþ¤â¿¤Ó¤ä¤«¤ËÁö¤ê¡¢¥é¥¹¥È20¡Á30£í¤â¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÄÉ¤¤¹þ¤á¤ë¤·Â®¤¤¡£¤É¤³¤Ç¤âÁö¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡¦ÃË»Ò100m¤Î£³ÏÈ¤ÎÂåÉ½Áè¤¤¤Ï¡¢ÆüËÜÎ¦Ï¢¤¬Äê¤á¤¿ÆâÄêÍ¥Àè»ö¹à¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢£¸·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î»ØÄê´ü´ÖÆâ¤Ë»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê10ÉÃ00¡ËÆÍÇË¤È£··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î¶ÍÀ¸¤¬³Î¼Â¡¢¤½¤·¤ÆÉÙ»ÎËÌÏ¼¤Ç¶ÍÀ¸¤ËÂ³¤»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢£·°Ì¤Î¼é¤¬£²ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££³ÈÖ¼ê¤Ï£¹ÉÃ96¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥¡¼¥à¡ÊÅì¥ì¡Ë¡¢10ÉÃ00¤ÎÀ¶¿å¤Ï£´ÈÖ¼ê¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï·÷Æâ¤Ë¤¤¤ë胗ÅÄ¤Ï£µÈÖ¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢µÕÅ¾¤Ç¸Ä¿ÍÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç£´¡ß100m¥ê¥ì¡¼¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤³¤Î£µ¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢200£í¤Ç19ÉÃÂæ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë±ß·Èô±©¡ÊJAL¡Ë¤â¤ª¤ê¡¢Å´ÊÉ¤ÊÉÛ¿Ø¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡À¶¿å¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Î10ÉÃ00¤Ç²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î¶ÍÀ¸¡¢¼é¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î²÷Áö¤Ï¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê³è¶·¤òºî¤ê½Ð¤¹µ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤ë¡£