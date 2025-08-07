人気寿司店「すし酒場さしす」が8月8日、神戸・三宮に初進出します。場所は、神戸市三宮街の地下街「さんちか味ののれん街」。国産牛の炙りで生ウニを包んだ「うにく」のほか、エビを贅沢に7匹と生卵を乗せたこぶし大の「エビ7（セブン）」など…味はもちろん、インパクトのある?映え系寿司?を提供します。【写真】インパクト大！「すし酒場さしす」の贅沢寿司寿司職人が握る寿司をリーズナブルに味わえる店として、2020年に誕生し