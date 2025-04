関東や東海地方の高速道路の料金所など76カ所でETCが利用できなくなっていて、渋滞も発生しています。システム障害が原因で、復旧のめどはたっていません。6日午前0時半ごろ、中日本高速道路のETCのシステム障害が発生し、1都6県の料金所でETCが利用できない状態が続いています。午前10時半現在でETC専用レーンが利用できないのは、東名高速道路や中央自動車道など、13路線の59カ所の料金所です。このほか、17カ所のスマートインタ