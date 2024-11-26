¹â±ßµÜÇÕU-18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î°ì¤Ä²¼¤ËÅö¤¿¤ë¡¢U-18¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°ÅìËÌ¤Ï23Æü¡¢ºÇ½ªÀá¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£2°Ì¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¥»¥«¥ó¥É¤Ï¡¢¼ó°Ì¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÎÅ·²¦»³¤ËÎ×¤ß¡¢3-1¤Ç¾¡Íø¡£¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°ÅìËÌ3Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡£13Ê¬¤ÎÀ¾Èø·¼ÂÁ¤ÎPK¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¥»¥«¥ó¥É¡£ÀçÂæ¤ÎÈ¿·â¤ò¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¡¦¸Å²°ÊâÌ´¤Î1ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¾¡ÅÀ2º¹¤òºÇ½ªÀá¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¥»¥«¥ó¥É¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò