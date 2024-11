by Simona Scolariアメリカ海洋大気庁(NOAA)漁業局が、アメリカの西海岸沿いにあるカリフォルニア海流生態系において、これまで存在が確認されていなかった日本のマイワシ(Sardinops melanosticta)を発見したと報告しています。Molecular Ecology | Molecular Genetics Journal | Wiley Online Libraryhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.17561“A Total Shock” - Japanese Sardines Detected in U.S. Watershttps: