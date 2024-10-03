コスメブランド｢Wonjungyo(ウォンジョンヨ)｣は、うるツヤ唇をかなえる新作リップティント｢ウォンジョンヨ キャンディーグロウティント｣を、11月1日(金)より全国で発売いたします。また10月23日(水)から新商品の発売を記念し、東京･日本橋｢0th Hub Nihonbashi｣に期間限定ポップアップストアをオープン。ぜひ、最後までご覧ください。 待望のリップティントが新登場 価格:各1,540円(税込) その名の通り、フルー