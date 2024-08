by Mike Mozartトヨタのネットワークにハッカーが侵入し、240GBのデータが盗み出されてハッキングフォーラムに流出したことがわかりました。同社はデータの流出を認めた上で、問題は限定的であると主張しています。Toyota confirms breach after stolen data leaks on hacking forumhttps://www.bleepingcomputer.com/news/security/toyota-confirms-breach-after-stolen-data-leaks-on-hacking-forum/この問題を報じたIT系ニュー