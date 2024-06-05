警視庁警備部災害対策課が、6月4日（火）に、公式Xアカウントを更新。振りほどかれない子どもの手の繋ぎ方をシェアすると、「もっと早く知りたかった」と話題を集めています。【写真】写真付きで解説！警視庁が教える“振りほどかれない子どもの手の握り方”の詳細■実際に試した人の声も今回紹介されたのは、中の人が保育園で教わったという「振りほどかれない手の繋ぎ方」。まず、子どもに親指を握らせたら、人差し指と中