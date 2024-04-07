女優・川口春奈（29）が、7日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後9・00）に出演し、20年のNHK大河ドラマ麒麟がくる」の裏話を語った。同作が時代劇初出演で、織田信長の正室・帰蝶を演じた。しかも、急きょ降板した沢尻エリカの代役で、話が来たのが放送開始6週間前という直前だった。当時の心境を聞かれた川口は「時間がなくて、迷っている暇がない。10冊…15冊くらい台本をもらって、“もう来週から撮ります”という感じで