卒業式や入学式のシーズン。その一瞬をカメラに収めるのがスクールフォトカメラマンだ。SNSを使っての人員募集を非難する声も上がっているが、その裏側にはスクールフォト業界の問題点があるようだ。【映像】スクールフォトカメラマンの日給は？「カメラマン大大大募集です。現在3名しか決まっておらず、あと100名くらい来ても大丈夫です。小・中学校入学式の写真撮影案件」（Xに投稿された文面、現在は削除）スクールフォトカ