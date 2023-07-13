夏のおしゃれを決定づけるサンダルが【GU（ジーユー）】で早くも値下げ中！ しかもどんなコーデにもすんなりマッチしそうな秀逸デザイン揃いです。今買って初秋までフル活用できそうなサンダルばかりだから、店頭で見つけたら即買いがおすすめ！ この夏のおしゃれがぐんと楽しくなる「お買い得サンダル」ばかりです。 素足でも靴下コーデでも楽しめる「ボリュームソールグルカサンダル」