ギフトを感動に変える、発酵の魔法。 砂糖不使用『発酵未来あんこ-辻村式』化粧箱入り3本セットを6月17日新発売！

発酵未来研究所 株式会社

発酵未来研究所株式会社（本社：東京都、代表取締役：渡辺まゆ美）は、砂糖を使わず、発酵の力によって自然な甘みを引き出した「発酵未来あんこ-辻村式」の開発・販売を行っています。本商品は、スイーツや料理への応用が可能な次世代の甘み素材として、一般のお客様をはじめ、国内外の食品事業者に向けて展開し、日本の発酵文化を世界へ発信しています。

公式サイト：https://hakkomirai-lab.com(https://hakkomirai-lab.com)

お客様の声から生まれた、化粧箱入りギフトセットが新登場

発酵未来あんこ 「プレーン」「チョコレート」「ひよこ豆」3本セット

お客様から「贈り物にも使いたい」「瓶入りの商品が欲しい」といった多くのご要望をいただき、このたび『発酵未来あんこ-辻村式』の化粧箱入り3本セットを発売することとなりました。

セット内容は、人気のプレーン・チョコレート・ひよこ豆の3種類。それぞれ異なる味わいと、発酵ならではのやさしい甘みをお楽しみいただけます。

上品でおしゃれな瓶入り仕様は、大切な方への贈り物としてはもちろん、お中元や季節のご挨拶にもおすすめです。

また、日々忙しく過ごされているご自身へのちょっと贅沢なご褒美としても、ぜひお楽しみください。

「砂糖不使用、発酵の甘み。」

発酵が生み出すやさしいおいしさを、贈る喜びとともにお届けいたします。

発酵未来あんことは

発酵＝発光。甘い革命。

発酵未来研究所株式会社が開発した「発酵未来あんこ-辻村式」は、“発酵あんこ”の枠を超えた、ジャパンクオリティの「新しい発酵の甘み素材」です。小豆 × 米麹 × ドライフルーツ × 国産発酵16雑穀粉（青肌玄米、もち玄米、黒米、発芽玄米、赤米、緑米、はだか麦、胚芽押麦、もち麦、米粒麦、はと麦、もちあわ、うるちあわ、もちきび、ひえ、トウモロコシ）。砂糖を一切使わずとも自然な甘さが生まれ、 腸活 × 美容 × 健康をすべて兼ね備えた“罪悪感のない甘み”。まさに“呼吸するように生きている”発酵素材です。

本商品は、発酵食スペシャリスト 辻村円氏、そして五ツ星お米マイスターを含む穀物7大資格を持つ 澁谷梨絵氏が開発した「国産発酵16雑穀粉」との融合により誕生しました。

私たちは、この日本の発酵文化の素晴らしさを、「ナチュラル・リカバリー・スイーツ」、毎日食べるコトで元気になる「サプリフード」という新領域として世界へ発信し、未来の食文化を創造していきます。

商品コンセプト

●砂糖・人工甘味料不使用、グルテンフリーの自然な発酵の甘み

●和でも洋でもない、新感覚のスイーツ／甘み素材

●発酵の力で“健康美”を支える発酵スーパーフード

●ヴィーガン・プラントベース対応

●美容・健康志向の方に向けた、罪悪感のないやさしい甘み

● 独自製法により栄養価と美味しさを両立、生きたまま冷凍でお届けしフードロス削減

発酵未来あんこは「あんこ」ではありません！

『発酵未来あんこ-辻村式』は、名前に「あんこ」とありますが、私たちが目指しているのは従来のあんこではありません。小豆と米麹、ドライフルーツ、国産発酵16雑穀粉から生まれた、**砂糖を使わない新しい「発酵の甘み」**です。

そのままスプーンで味わうのはもちろん、ヨーグルトやトーストに添えたり、豆乳に加えてドリンクにしたり、アイスクリームやかき氷のトッピングとしてもお楽しみいただけます。

さらに、チーズやクラッカーと合わせてオードブルに、お料理の隠し味やソースとしても活躍。和菓子、洋菓子、パン、ドリンク、料理まで、アイデア次第で楽しみ方は無限に広がります。

「あんこ」という名前にとらわれない。

それが、発酵未来研究所が提案する、新しい発酵の甘み『発酵未来あんこ-辻村式』です。

和でも洋でもない新しい発酵の甘みは、スイーツ・料理・ドリンクまでアレンジは無限大！あなたのレシピ、あなたの発想で使える “共創型の甘み素材”として新しいメニューづくりをサポートします。

商品概要

・商品名：発酵未来あんこ-辻村式 化粧箱入り3本セット

・価格：3,980円（税込）

・内容量：140g×3本（プレーン・チョコレート・ひよこ豆）

・化粧箱：専用化粧箱入り（サイズ：W255×D70×H65mm）

・配送方法：冷凍便

・販売開始日：2026年6月17日（水）

・販売数量：数量限定

【おすすめのご利用シーン】

・大切な方への贈り物に

・お中元や季節のご挨拶に

・毎日を頑張るご自身へのご褒美に

◆ご注文はこちら：https://hakkomirailab.stores.jp/

本件に関するお問い合わせ先

発酵未来研究所株式会社

メール：info@hakkomirai-lab.com(https://hakkomirai-lab.com/contact/)

公式Instagram：＠hakkomirai(https://www.instagram.com/hakkomirai/)

公式サイト：https://hakkomirai-lab.com

発酵未来あんこ・開発者

辻村 円（つじむら まどか）氏渋谷 梨絵（しぶや りえ）氏代表 渡辺 まゆ美

辻村 円（つじむら まどか）氏

発酵食スペシャリスト。

発酵ごはんの料理教室「円居」主宰、発酵あんこの菓子屋「つきのか」運営。静岡市内でオーガニックカフェやアパレル店の立ち上げに15年以上携わり独立、出産を機に発酵食を学び資格を取得。

2013年にアトリエ「円居」を開き、旬野菜や雑穀と発酵を組み合わせたプラントベースな教室を開始。月250名を超える生徒が通い、オンラインで全国に発信。2022年には「つきのか」を法人化し、発酵あんこに特化した菓子を製造販売。著書に「旬野菜の発酵ごはん」などがあり、図書館にも所蔵。地元メディアでも多数紹介され「発酵のカリスマ」として全国にファンを持つ。

著書「旬野菜の発酵ごはん」「新しい発酵ごはん」「発酵あんこのお菓子」

澁谷 梨絵（しぶや りえ）氏

株式会社シブヤ代表。

日本で唯一、穀物の6大専門資格（五つ星お米マイスター、雑穀エキスパート、ごはんソムリエ、薬膳インストラクター、雑穀マイスター、発酵食スペシャリスト）をすべて取得した女性米屋。

大手IT企業勤務を経て家業に戻り、2006年に三代目として代表取締役に就任。全国200か所以上の田んぼを巡り、300種以上の米を食べ比べながら、生産者と共に“本当に美味しい米と雑穀”を追求してきた、日本のトップランナー。運営する「米処 結米屋」は松屋銀座本店をはじめ全国の百貨店に展開。体調やライフスタイルに寄り添った雑穀提案や商品開発にも定評がある。

「美味しいお米と雑穀で、人を元気にする」を理念に、商品開発や講演、メディア出演など幅広く活動している。

渡辺 まゆ美（わたなべ まゆみ）

発酵未来研究所株式会社 代表取締役。

家族の闘病経験をきっかけに発酵あんこと出会いその可能性を感じ起業。

老舗和菓子店や大手商社、小売、テレビ局など多様な現場で経験を積み、商品企画・営業・広報に強みを持つ。

2025年8月、願いや未来への扉が開かれる

「ライオンズゲート」の期間に発酵未来研究所を設立。発酵食スペシャリスト 辻村円氏、五ツ星お米マイスター 澁谷梨絵氏と共に 日本の発酵文化を世界へ届けたいという熱い想いを胸に活動している。

発酵未来研究所 株式会社

URL https://hakkomirai-lab.com

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業種商業（卸売業、小売業）

本社所在地：東京都中央区東日本橋2-11-8

電話番号：03-5829-3570

代表者名：渡辺まゆ美

設立：2025年08月