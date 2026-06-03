Fee Brothers¤¬¿åÍÏÀ­¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤òÈ¯Çä¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÂçµ¬ÌÏ¤ËÄó¶¡²ÄÇ½¤Ë

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¥Ë¥åー¥èー¥¯½£¥í¥Á¥§¥¹¥¿ー, 2026Ç¯6·î2Æü /PRNewswire/ -- Fee Brothers¤Ï5ÂåÂ³¤¯²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢¥»¥¤¥Ü¥êー¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤è¤êÁá¤¯¡¢¤è¤ê°ÂÄêÅª¤Ë¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¥Ðー¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¿åÍÏÀ¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ÎÀ¤³¦½é¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥Ùー¥³¥ó¡¢¥íー¥¹¥È¥À¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ë¥ó¥°¥Ð¥¿ー¤Î3¼ïÎà¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿¼¤ß¡¢¹á¤ê¡¢¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê ¤ò²Ã¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊÝÂ¸²ÄÇ½¤ÊÊýË¡¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Fee Brothers, the fifth‑generation, family‑owned flavor house, is launching a first‑of‑its‑kind line of water‑soluble Fat Washes.
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¼èºà¤ª¤è¤Ó¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Jenny Stockdale
p.(562) 343-3604
jenny@agency29.com
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