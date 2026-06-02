京都 SNS運用代行ならキングプロテア｜TikTok・Instagram対応のショート動画特化プランが新登場、累計1,500本超の実績で京都エリアの中小企業・店舗ビジネスの集客を丸ごと支援
～～～京都 SNS運用代行ならキングプロテア｜TikTok・Instagram対応のショート動画特化プランが新登場、累計1,500本超の実績で京都エリアの中小企業・店舗ビジネスの集客を丸ごと支援～～～
京都 SNS運用代行の新たな選択肢として、TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計を得意とする株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本社：北海道札幌市）が、2026年5月30日より京都エリアの店舗ビジネス・中小企業向けのSNS運用代行プランの受付を開始した。累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中アカウント数26アカウントの実績を背景に、企画・撮影・編集・分析まで一気通貫で担う専門チームが、京都の事業者が抱える「SNSに手が回らない」「投稿しても伸びない」という課題を解決する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350997/images/bodyimage1】
京都 SNS運用代行市場の現状--なぜ今、ショート動画に特化した専門会社が求められるのか
京都は国内有数の観光都市であると同時に、飲食・美容・宿泊・小売など店舗型ビジネスが高密度に集まる競争激戦区でもある。TikTokやInstagramリールを活用したショート動画による集客は、特に20～40代の消費者との接点を生む最も即効性の高いチャネルとして注目を集めている。
一方で、中小企業庁が2024年に公表した「中小企業のデジタル活用実態調査」では、従業員20名以下の小規模事業者のうち、SNSを継続的に運用できている割合はわずか18%にとどまることが明らかになっている（中小企業庁「中小企業のデジタル活用実態調査」2024年版）。「始めてみたが3ヶ月で更新が止まった」「担当者が辞めた途端に止まった」という事例が、京都の店舗経営者の間でも散見される。
こうした現状に対して、キングプロテアが提供する京都 SNS運用代行サービスは、クライアント企業が「本業に集中できる」環境を整えることを第一の価値として設計されている。企画の立案から台本制作・撮影・編集・投稿・月次分析レポートの提出まで、SNS運用に必要なすべてのプロセスを社内クリエイターチームが担う。経営者が「何をどこに頼んだら分からない」状態から脱却し、プロに丸ごと委託できる体制が整っている点が大きな特徴だ。
特に、TikTokをリアルな日常として使いこなすZ世代中心のクリエイターチームが在籍していることは、他の広告代理店との決定的な差別化要因となっている。アルゴリズムの最新動向・バズるフォーマットの変化・ユーザーが「次へスキップ」するタイミングの肌感覚を持つメンバーが企画から実行まで関わることで、「見栄えはいいが再生されない動画」ではなく「実際に拡散する動画」を安定的に生み出せる。累計26アカウントの運用データから蓄積した業種別の勝ちパターンが、新規アカウントの立ち上がり速度を高める仕組みとして機能している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350997/images/bodyimage2】
京都 SNS運用代行サービスの全詳細--3プランの内容・費用・対象業種を一挙公開
キングプロテアが今回正式に提供を開始する京都 SNS運用代行のサービスラインナップは、クライアントの規模・業態・予算に合わせた3つのプランで構成されている。いずれのプランも、企画・撮影・編集・投稿・月次レポートを含む一気通貫のパッケージとして提供される。
【キャストSNS運用プラン｜月額88,000円】
京都 SNS運用代行の新たな選択肢として、TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計を得意とする株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本社：北海道札幌市）が、2026年5月30日より京都エリアの店舗ビジネス・中小企業向けのSNS運用代行プランの受付を開始した。累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中アカウント数26アカウントの実績を背景に、企画・撮影・編集・分析まで一気通貫で担う専門チームが、京都の事業者が抱える「SNSに手が回らない」「投稿しても伸びない」という課題を解決する。
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京都 SNS運用代行市場の現状--なぜ今、ショート動画に特化した専門会社が求められるのか
京都は国内有数の観光都市であると同時に、飲食・美容・宿泊・小売など店舗型ビジネスが高密度に集まる競争激戦区でもある。TikTokやInstagramリールを活用したショート動画による集客は、特に20～40代の消費者との接点を生む最も即効性の高いチャネルとして注目を集めている。
一方で、中小企業庁が2024年に公表した「中小企業のデジタル活用実態調査」では、従業員20名以下の小規模事業者のうち、SNSを継続的に運用できている割合はわずか18%にとどまることが明らかになっている（中小企業庁「中小企業のデジタル活用実態調査」2024年版）。「始めてみたが3ヶ月で更新が止まった」「担当者が辞めた途端に止まった」という事例が、京都の店舗経営者の間でも散見される。
こうした現状に対して、キングプロテアが提供する京都 SNS運用代行サービスは、クライアント企業が「本業に集中できる」環境を整えることを第一の価値として設計されている。企画の立案から台本制作・撮影・編集・投稿・月次分析レポートの提出まで、SNS運用に必要なすべてのプロセスを社内クリエイターチームが担う。経営者が「何をどこに頼んだら分からない」状態から脱却し、プロに丸ごと委託できる体制が整っている点が大きな特徴だ。
特に、TikTokをリアルな日常として使いこなすZ世代中心のクリエイターチームが在籍していることは、他の広告代理店との決定的な差別化要因となっている。アルゴリズムの最新動向・バズるフォーマットの変化・ユーザーが「次へスキップ」するタイミングの肌感覚を持つメンバーが企画から実行まで関わることで、「見栄えはいいが再生されない動画」ではなく「実際に拡散する動画」を安定的に生み出せる。累計26アカウントの運用データから蓄積した業種別の勝ちパターンが、新規アカウントの立ち上がり速度を高める仕組みとして機能している。
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京都 SNS運用代行サービスの全詳細--3プランの内容・費用・対象業種を一挙公開
キングプロテアが今回正式に提供を開始する京都 SNS運用代行のサービスラインナップは、クライアントの規模・業態・予算に合わせた3つのプランで構成されている。いずれのプランも、企画・撮影・編集・投稿・月次レポートを含む一気通貫のパッケージとして提供される。
【キャストSNS運用プラン｜月額88,000円】