『ピーターラビット(TM)×ポンパドウル』コラボグッズ第2弾新発売！

株式会社ポンパドウル

株式会社ポンパドウル（本社：神奈川県横浜市中区 代表取締役社長：三藤貴史）は、世界中で愛される絵本キャラクター「ピーターラビット」とのコラボレーション企画第２弾として、オリジナルエコバッグを2026年6月１日より新発売いたします。

今回の第2弾では、ピーターラビットと仲間たちを描いた新デザインのエコバッグ2種をeshop(通信販売）で展開するほか、内１種は全店舗で発売します。

■ コラボエコバッグ内容

※写真はイメージです。エコバッグ ピーターラビット(TM) （ベンジャミンとレモン）

発売日：2026年6月1日（月）

商品説明：仲良しのベンジャミンとピーターラビットをデザインした、爽やかなブルーデニム調のオリジナルエコバッグ。

価格：税込660円（本体価格600円）

販売場所： ポンパドウル全店／eshop(9:00から受注開始）

※写真はイメージです。エコバッグ ピーターラビット(TM) （フロプシーといっしょ）

発売日：2026年6月1日（月）9:00から受注開始

商品説明：妹のフロプシーとピーターラビットが仲良くおしゃべりする様子を描いた、ピンクのチェック柄がかわいいオリジナルエコバッグです。

価格：税込660円（本体価格600円）

販売場所：eshop／ピーターラビット公式オンラインショップ（6/10～販売予定）

※店舗でのお取り扱いはございません。

【ピーターラビット(TM)について】

世界中で愛されている『ピーターラビットのおはなし』（原題The Tale of Peter Rabbit、作ビアトリクス・ポター(TM)）の主人公。イギリス湖水地方の農園を舞台にくりひろげられる物語で、1901年250部の自費出版を経て、翌年1902年10月 全ての絵に色を付け、フレデリック・ウォーン社から刊行。2年足らずの間に5万部を超えるベストセラーとなり、多くのキャラクターが登場する絵本シリーズとなりました。現在この絵本シリーズは世界110か国48か国語に翻訳され、累計発行部数2億5,000万部以上の世界的ベストセラーとなっています。 ピーターラビットとユーモラスな仲間たちの物語は、100年以上にわたり世界中の人々に愛され続け、物語の舞台となった湖水地方は2017年世界文化遺産に登録となりました。 2026年にはポターの生誕から160周年を迎えます。

●ピーターラビット(TM)日本公式サイト

https://www.peterrabbit-japan.com/

●ピーターラビット(TM)日本公式Instagram「ピーターラビット(TM)のいる暮らし」

https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/

●ご掲載に関してのお願い

下記のクレジットを表記ください。ご掲載に際しては原稿の確認をさせていただけますようお願いいたします。

スペースがある場合はこちらが推奨です。

スペースが小さい場合

BEATRIX POTTER(TM)(C) Frederick Warne & Co.,2026

(TM)が表示されない場合

BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co.,2026

■ 店舗限定エコバッグのご紹介

ポンパドウル各店の地域の魅力をモチーフにした、店舗限定デザインのオリジナルエコバッグです。その街ならではの風景やキャラクターを表現したデザインは、毎日のパンのお買い物はもちろん、お出かけのお供や旅の思い出にもぴったりです。

数量限定・該当店舗のみでの販売となるため、ぜひこの機会にお楽しみください。

※写真はイメージです。エコバッグ さいか屋藤沢店限定 （湘南）

発売日：2026年5月22日（金）

商品説明：パンを買って浜辺をお散歩。片瀬海岸東浜から江の島を望む美しい風景をデザインした、さいか屋藤沢店限定エコバッグ。

価格：税込528円（本体価格480円）

販売場所：ポンパドウルさいか屋藤沢店

※写真はイメージです。エコバッグ 水戸京成店限定 （みとちゃんとおでかけ）

発売日：2026年6月4日（木）

商品説明：水戸市マスコットキャラクター「みとちゃん」のチャームとパンの刺繍をデザインしたデニムライクなエコバッグ。

価格：税込528円（本体価格480円）

販売場所：ポンパドウル水戸京成店

■ 株式会社ポンパドウルについて

株式会社ポンパドウルは、1969年11月29日に横浜元町で創業したベーカリーです。

「焼き立て」「出来立て」「作り立て」を大切にし、現在は国内70店舗以上を展開。フランスパンを看板商品に、食パン、デニッシュ、ドーナツ、蒸しパン、サンドウィッチなど、幅広い商品を取り揃えています。

■ 会社概要

社名：株式会社ポンパドウル

事業内容：パンの製造および販売

本社所在地：神奈川県横浜市中区元町4-158-1

電話番号：045-662-4180（代表）

公式サイト：

Instagram：@pompadour_1969