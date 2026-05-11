「ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード」2026年5月18日からお申込み受付を開始

株式会社ニュー・オータニ

株式会社ニュー・オータニ

三井住友トラストクラブ株式会社

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/group/noc/guide/lineup/

「ニューオータニクラブ」を運営する株式会社ニュー・オータニ（代表取締役社長：清水 肇／以下、ホテルニューオータニ）と、ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブ株式会社（代表取締役社長：山口 信明／以下、ダイナースクラブ）は、「ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード」のお申込み受付を2026年5月18日（月）から開始します。

「ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード」発行の背景

国内外問わず、富裕層マーケットにおいては、単なる「モノ消費」ではなく「コト消費」へとニーズは変化し、高付加価値の体験が求められています。特に日本においては、心身ともに健康であり続けるためにウェルネス体験の需要が高まるなど、信頼や安心感が持てる、より“本質的な”モノに価値を見出しています。その需要に応えようと、クレジットカード業界においても、特別な体験・サービスを享受できるハイクラスカードの需要が急増しています。こうした状況を踏まえ、ホテルニューオータニとダイナースクラブは、1970年の提携開始から半世紀以上にわたる信頼関係をもとに、「本物」の体験を提供すべく本カードを開発しました。日本のホテルで初の本格会員組織として1964年に発足した「ニューオータニクラブ」と、1960年に日本初の多目的クレジットカードを発行したダイナースクラブ。両社が「ニューオータニクラブ ダイナースカード」の発行を開始して31年目となる2026年に誕生するのが、2つのブランドが織り成す、最高級のおもてなしを提供する「ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード」です。

両ブランドが共存する、上質かつ力強いカードデザイン

カードデザインは「ダイナースクラブ プレミアムカード」のブランドカラーである黒を基調に、ニューオータニクラブ会員の幸せを願い、平和や幸福の象徴である鳳凰をモチーフに、マット加工を施したデザインを採用しました。力強くも気品あふれるデザインに、両ブランドが共有する上質な世界観を表現しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14571/table/3685_1_a585eb9117a2edb472d2c6d05860dc98.jpg?v=202605110451 ]

※ 「ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード」は招待制のカードです。 申込には所定の条件を満たす必要があります。

両ブランドのサービスで、ラグジュアリーな体験を

「ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード」では、ホテルニューオータニ独自のサービスならびに、ダイナースクラブ プレミアムカードのサービスをご用意しています。

【ホテルニューオータニが提供するサービス】

■5つ星の特別を贈る、究極のリトリートステイ

ホテルニューオータニ（東京）「エグゼクティブハウス 禅」

厳格な審査により一流のホスピタリティを格付けする「フォーブス・トラベルガイド」にて、7年連続5つ星を受賞した「ホテルニューオータニ（東京） エグゼクティブハウス 禅」のスタンダードダブル／ツイン（36平方メートル ）のフリーステイを年1回提供します。

※「エグゼクティブハウス 禅」に関する情報は、本リリース下部をご覧ください。

■ステイクオリティを昇華させる、アップグレード

ホテルニューオータニ（東京）ザ・メイン 新江戸デラックス ダブル/ツイン

ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪・博多）の宿泊予約で、お部屋をワンランクアップグレード。

※ホテルニューオータニ公式ウェブサイトまたは電話・メールでの予約に限ります。

※当日の空き状況によります。

■次世代へ受け継ぐ、ヘリテージファミリーインビテーション

お子さまのホテルデビューにも。次の世代へ「本物」を継承し、ご家族の絆を深めるひとときに。

ホテルニューオータニ（東京）「GARDEN POOL」

ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪）で、

・アウトドアプール

・ビュッフェレストラン

のお子さま1名分の料金が無料になります。

※大人2名につきお子さま1名（小学生以下）が対象です。

※事前予約制。

[アウトドアプール]

東京：GARDEN POOL

幕張：Shell Pool

大阪：Jo-Pool

※いずれもデイプールのみ。

[ビュッフェレストラン]

東京：VIEW & DINING THE SKY、タワーレストラン、ガーデンラウンジ

幕張：ザ・ラウンジ（ディナーは土・日・祝のみ）、SATSUKI（土・日・祝のみ）

大阪：SATSUKI（土・日・祝のみ）

※除外日あり。

■まだ見ぬ感動に出会う、プライオリティ・フロントロウ

ホテルニューオータニ（東京）限定で、「GARDEN POOL」の一部ラグジュアリーエリア最優先予約、ホテル主催ディナーショー最優先予約および良席確約（一部ディナーショーを除く）、お正月プランイベント優先入場ほか、いち早くかつ良質なイベントにアクセスが可能に。また、プレミアムカード会員限定のシークレットイベントも開催します。

■成功を加速させる、インテリジェンス・ワークベース

「ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード」のご提示で、ホテルニューオータニ（東京）のガーデンラウンジ、SATSUKIで、大人2名以上のご利用でコーヒー1名分を無料で提供。

また、ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪）の宿泊者限定で、会議室を無料でご利用いただけます（事前予約制、除外日あり）。

[宿泊者限定 会議室無料の詳細]

東京：ビジネスセンター会議室 2時間無料（10:00～18:00）

幕張：ニューオータニクラブラウンジ会議室 2時間無料（11:00～17:00）

大阪：会議室 1時間無料（10:00～18:00）

※いずれの特典も、年末年始（12/28～1/3）は対象期間外となります。

■ダブルポイントサービス（ダイナースクラブ リワードポイント）

国内グループホテルでのご宿泊、直営レストラン＆バーのご利用の際に100円ごとに3ポイント（1ポイント＋ボーナスポイント0.5ポイント＋ダブルボーナスポイント1.5ポイント）貯まります。貯まったポイントはホテルニューオータニのご宿泊・レストランで使える「SELECT COUPON（セレクトクーポン）」または「ニューオータニクラブポイント」に交換することもできます。

※一部の決済方法・加盟店は対象外となる場合があります。

【ダイナースクラブが提供するサービス】

■プレミアム専用コンシェルジュサービス（24時間年中無休）

旅行・レストラン・ゴルフ場の予約から、チケット手配にギフトなど、あらゆるシーンをプレミアム専用デスクが24時間365日サポートします。

■ダイナースクラブ プレミアムラウンジの利用

直営の銀座プレミアムラウンジおよび大阪梅田プレミアムラウンジをご利用いただけます。お荷物のお預かりやソフトドリンクの無料サービスなどご用意しています。

銀座プレミアムラウンジ大阪梅田プレミアムラウンジ

■プレミアム エグゼクティブ ダイニング

国内外の対象レストランで、所定のコース料理を2名以上のご利用で1名分を店舗が無料で提供します。プレミアムカード会員だけがご利用いただけるレストランも多数ご用意しています。

■My Taste from ダイナースクラブ

対象の飲食店での利用に応じて、半年間のご利用額合計から最大20%をキャッシュバックします。対象の店舗には、ホテルニューオータニ（東京）に位置し、400年の歴史を持つフランス・パリの名店「トゥールダルジャン」唯一の支店「トゥールダルジャン 東京」はじめ、全国のニューオータニホテルズ40店舗が含まれています。

※キャッシュバック上限：半年間最大2万円（年間4万円）

■空港ラウンジ

国内外1,700ヵ所以上の空港ラウンジを無料でご利用いただけます。プライオリティ・パスも付帯しています。

■ポイントプログラム

有効期限のないダイナースクラブ リワードポイントプログラムです。ANAマイルをはじめとする各種マイルや賞品への交換が可能です。

「ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード」発行記念キャンペーン開催

ダイナースクラブについて :https://www.diners.co.jp/ja/pvt.htmlニューオータニクラブ ダイナースカード :https://www.diners.co.jp/ja/cardlineup/newotaniclubdiners.html

2026年11月17日（火）までの申込みで、「エグゼクティブハウス 禅」での滞在がより上質で特別なひとときとなる特典など、3つの特典をご用意しています。

「ピエール・エルメ・パリ」限定アフタヌーンティー イメージ

[特典1]

フリーステイご利用時にお部屋で愉しむ「エグゼクティブハウス 禅」限定の「ピエール・エルメ・パリ」アフタヌーンティーをプレゼント。※先着100名。

[特典2]

ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪・博多）の30,000円分のレストラン利用券をデジタルチケットとして付与。

[特典3]

入会から3ヶ月以内に150万円以上の利用で30,000リワードポイント付与。

「ホテルニューオータニ（東京） エグゼクティブハウス 禅」とは

エグゼクティブハウス 禅 宿泊者専用ラウンジ「ZEN LOUNGE」

「エグゼクティブハウス 禅」は2007年、洗練された「禅」の世界観をコンセプトに17階建てのホテルニューオータニ（東京）ザ・メインの2フロア、83室しか存在しない“ホテル・イン・ホテル”として開業し、世界に誇る日本のホスピタリティを体現しています。インバウンド市場の成長と、消費者のニーズが「モノ消費」から「コト消費」へと変化したことで、高付加価値の滞在を実現すべく、ゲスト一人ひとりにあわせた「究極のパーソナルサービス」に磨きをかけ続けています。「日本のおもてなし文化」を彷彿とさせる、旅館の女将に着想を得て2025年10月には4代目の女将が就任しました。宿泊者専用「ZEN LOUNGE」での、専属スタッフによる「究極のパーソナルサービス」が高く評価され、2020年以来、厳格な審査で一流のホスピタリティを格付けする「フォーブス・トラベルガイド」にて7年連続最高評価の5つ星を受賞しています。

『6 Food Presentation』イメージ

他ホテルには無い頻度とクオリティで支持されている1日6回のフードプレゼンテーションは、縁側をイメージし、雄大な緑と迎賓館、新宿の摩天楼、天気の良い日には富士山も望む唯一無二の空間でお愉しみいただけます。「食のニューオータニ」が誇るこだわりのメニューを、朝食やランチ、アフタヌーンティーやナイトキャップに至るまで、至極の時間をお届けします。

「ニューオータニクラブ」とは

ホテルニューオータニが創業以来掲げてきた「一見客から一生客へ」という理念をもとに、ホテル開業時より発足した、ホテルとして初の会員組織「ニューオータニクラブ」。ベストレートの宿泊予約ご案内や優先予約、また全国9か所の会員専用ラウンジが利用できるなど、直営3ホテル（東京・幕張・大阪）に留まらず、全国14のホテルで快適なホテルライフをサポートしています。現在は約15万人の会員数のうち、国内会員は約12万人を誇り、より“本質的”なモノに価値を見出す近年の富裕層が持つ価値観と深く共鳴しています。一人ひとりのライフスタイルに寄り添う「一生涯にわたるおもてなし」を提供すべく、これからもご結婚、お誕生日、還暦など、一人ひとりのライフステージに最適化されたおもてなしを提案し続けてまいります。

ニューオータニクラブに関する詳しい情報 :https://www.newotani.co.jp/group/noc/（左から）三井住友トラストクラブ株式会社 代表取締役社長 山口 信明、株式会社ニュー・オータニ 代表取締役社長 清水 肇

「ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード」発行に伴い、5月11日（月）ホテルニューオータニ（東京）にて記者発表会を行いました。