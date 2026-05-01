【テクノア】数字が経営を変える。中小製造業様の「利益が出ない」を解決する実践セミナー特集

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、2026年5月1日（金）に、中小製造業の経営者・経営幹部の皆様を対象とした特集コンテンツを、当社運営メディア「ものづくりコラム」にて公開しました。

本特集では、中小企業診断士・ITコーディネータが登壇した人気セミナーのアーカイブ動画（全4本）と特集記事を無料で提供しています。

特集コラムページを見る :https://www.techs-s.com/media/show/gw2026■企画の背景

原材料費の高騰や人件費の上昇が続くなか、価格転嫁が追いつかず、「売上は増えているのに利益が残らない」という状況に陥っている中小製造業は少なくありません。

打開策は、大規模な設備投資でも特別なノウハウでもなく、自社の数字を正しく読み、意思決定に活かす習慣です。その習慣の積み重ねが、利益体質への転換をもたらします。

本特集は、そのきっかけとなる4本のセミナーアーカイブ動画と特集記事を、ゴールデンウィーク（GW）のすき間時間にご覧いただけるよう編集しました。

■特集コンテンツの内容

本特集は、過去に実施したセミナーの中から、経営改善の入り口として反響の大きかった4本のアーカイブ動画と、各テーマを体系的に解説した特集記事で構成されています。

１.「なぜ利益が残らないのか？」その本当の原因、数字で見えていますか？(https://www.techs-s.com/media/show/gw2026-01)

「売上は伸びているのに手元にお金が残らない」という構造的な問題を、付加価値（限界利益）に着目した管理会計手法でひも解きます。経営と数字のつながりを疑似体験できる経営シミュレーション教材「戦略MGマネジメントゲーム(R)」※のご紹介も含む、現場で活きる内容です。

※「戦略MGマネジメントゲーム」は株式会社戦略MG研究所が保有する登録商標です。

２. 儲かっている中小製造業が実践している「管理会計」入門(https://www.techs-s.com/media/show/gw2026-02)

限界利益（売上から変動費を差し引いた儲けの源泉）・損益分岐点比率・労働分配率の3指標で自社の現在地を把握し、「利益から逆算する」経営計画の立て方を解説します。「前年比○%増」という慣行から抜け出したい方に。

３. 社長が社員に伝えるべき「経営の見える化」～経営数字と現場目標をつなぐ共通言語～(https://www.techs-s.com/media/show/gw2026-03)

経営数字を現場の行動言語に翻訳し、組織を動かす仕組みづくりを解説します。「数字を共有しても現場が動かない」という課題に応える内容です。

４. 「会社の未来」を数字で描く経営KPIの作り方(https://www.techs-s.com/media/show/gw2026-04)

自社に合った経営KPIの設計・運用・改善サイクルを体系的に解説します。生産管理システムのデータを経営判断に活かしたい方、「なんとなく」の意思決定から脱却したい方に向けた内容です。

【こんな課題を抱える経営者におすすめ】

・売上は増えているのに、利益が手元に残らない

・社員の給与を上げたいが、どこまで上げられるか判断できない

・経営目標を「前年比○%」以外の根拠で立てたい

・数字を社員に共有しても、現場の行動が変わらない

・管理会計やKPI設計に関心はあるが、何から始めればよいか分からない

■公開概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/283_1_9b45cf065c3e12aa2c8d6afe22670126.jpg?v=202605010451 ]■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：355名（2026年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージシステムを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

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第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他受賞歴

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